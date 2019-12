Cessione Roma | incredibile svolta | Pallotta ad un passo dall’addio DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Clamorosa novità riportata dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. La trattativa per ladellaprocede sottotraccia da mesi e sembra essere davvero arrivata una. La distanza è minima: “solo” 50 milioni di euro. Ora Jamese Dan Friedkin vogliono trovare una soluzione e venirsi incontro. Il club giallorosso ha una valutazione di 800 milioni di euro, ingigantita anche dai debiti, oltre 272 milioni. Il magnate texano si potrebbe spingere fino a 780 milioni e ormai la forbice si assottiglierebbe sempre di più. Tutto fa pensare che la fumata bianca possa arrivare da un momento all’altro. Anche se poi, una volta raggiunto l’eventuale accordo, si metteranno a tavolino i legali delle rispettive controparti per sottoscrivere i vari contratti. Cosa non da poco visto che la società a capo dellaconta altre 12 ...

CalcioWeb : Cessione #Roma, incredibile svolta nella trattativa ?? #Pallotta ad un passo dall'addio: tutti i dettagli ?? - - VeniVidiMikis : RT @ilRomanistaweb: #RomaPress: '#Pallotta e #Friedkin ancora più vicini. A ore l'accordo per la cessione' #IlRomanista #ASRoma https://t.c… -