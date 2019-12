Cessione Roma | cambio di proprietà questione di ore

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Durante le vacanze di Natale Pallotta e Friedkin avrebbero trovato l’accordo per ladella. Data di scadenza per ilal vertice è prevista per il 31 dicembre,, ormai è solodi ore Laviaggia spedita in campionato, convinta dei propri mezzi, e dal 2020 anche a livello societario qualcosa cambierà. Nelle ultime settimane si era parlato tanto di un possibile passaggio dellaa Friedkin, altro magnate americano interessato al club, ma prima delle vacanze natalizie tutto era evaporato. Ora i tifosi possono stare tranquilli, perché l’accordo è stato trovato, come riporta il Messaggero: “La negoziazione è in una fase caldissima, stavolta ci siamo. Laè imminente,di ore”. Secondo quanto raccolto dal quotidianono, il presidente attuale Pallotta e Friedkin si sarebbero incontrati lunedì 23 ...

Gazzetta_it : #Roma, c'è l'intesa tra Pallotta Friedkin per la cessione della maggioranza. Manca solo l'ufficialità #SerieA… - Agenzia_Ansa : AS Roma: ore frenetiche per la cessione a #Friedkin #ANSA - SiamoPartenopei : Roma, Pallotta ai saluti! Ad un passo la cessione della società a Friedkin: operazione da oltre 750 milioni -