Certe rivoluzioni puntano a trasformare il potere E non è importante se accade davvero

(Di domenica 29 dicembre 2019) Rivoluzione. Quest’orizzonte vibrante al quale secoli di sollevazioni popolari hanno aspirato, perradicalmente l’esercizio del. Cile, Algeria, Libano, Ecuador, Iraq, Sudan, Hong Kong, Francia. Dagli ultimi anni, il popolo non smette di spargersi per le strade delle capitali del mondo. Ma diventeranno tutte delle? Ogni mobilitazione ha la sua storia, i suoi punti di partenza, la sua congiuntura politica. Però in mezzo a queste specificità si possono vedere molte similarità, che in France Insoumise vengono indicate con il concetto di “rivoluzione cittadina”. Tutte partono da sofferenze sociali sotterrate da decenni di repressione normalizzata, ove la convergenza collettiva permette finalmente di creare la forza per denunciarle e combatterle. Tutte rivendicano il diritto alla dignità, al lavoro, alla mobilità, ai servizi pubblici. Esigono che i ...

