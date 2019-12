Ceriano | Facebook censura Cattaneo | “Post cancellato per istigazione all’odio razziale”

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 29 dicembre 2019)un post di Dante(Lega), il vicesindaco diLaghetto. Nei giorni in cui ancora è vivo il dibattito (e lo scontro) sull’episodio avvenuto nella parrocchia di San Vittore, anche il social network dice la sua. Dopo la versione di Danteche parlava di uno sbandato in parrocchia che avrebbe fatto pipì durante la novena di Natale (clicca qui per l’articolo) e la controsmentita di una lista di opposizione e delle Acli (clicca qui per i dettagli),hail post di denuncia del vicesindaco. “E’ statoperall’odio razziale, quando l’unico odio è degli oliatori seriali della sinistra che, con il loro atteggiamento, non hanno fatto altro che fare un grosso assist a chi vive nell’illegalità, non giovando certamente alla nostra sicurezza”, dice il vicesindaco ...

