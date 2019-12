Cercola | Arrestati due affiliati del clan De Luca Bossa Tassi usurai fino al 720%

Leggi la notizia su 2anews

(Di domenica 29 dicembre 2019): I carabinieri arrestano due fiancheggiatori delDe. Imponevanousurarial. I Carabinieri della tenenza dihanno arrestato due persone ritenute responsabili di concorso in usura aggravata ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa … L'articoloduedelDealproviene da 2A News. Scritto da Redazione

piuenne : #Napoli - Tassi fino al 720%, due usurai arrestati a #Cercola - larampait : #Cercola. Imponevano #tassi usurari fino al 720%: arrestati fiancheggiatori del clan #DeLucaBossa… - Torrechannelit : Cercola – Imponevano tassi usurari fino al 720%, arrestati due fiancheggiatori del clan De Luca Bossa… -