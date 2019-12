Celtic-Rangers | Morelos shock | il deplorevole gesto rivolto ai tifosi di casa durante

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Isi aggiudicano l’Old Firm battendo in trasferta il2-1 nell’incontro valido per la 21/a giornata del campionato scozzese, ora riaperto. APark, la squadra di Gerrard passa in vantaggio con Kent dopo il rigore sbagliato da Christie. La formazione di Lennon pareggia provvisoriamente con Edouard, nella ripresa gol vittoria di Katic. Il successo permette ai, al primo successo aPark dopo nove anni, di salire a 52 punti e avvicinare a -2 la capolistache però ha una gara da recuperare. Deprecabile episodio che però ha macchiato il successo della squadra di Gerrard. Ad Alfredo, attaccante colombiano classe 1996 dei, sono saltati i nervi come dimostrano i due gialli presi nel giro di 5′ (il secondo per simulazione) che hanno portato ad un inevitabile cartellino rosso. Uscendo dal terreno di giocosi è ...

