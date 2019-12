Cecchi | ”Amrabat e Rrahmani? Il Napoli ha giocatori migliori in quel settore”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019)sul mercato del: forse Gattuso avrebbe più bisogno di un Jorginho, di un Torreira Stefanoha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”.-tra l’altro su Amrabat enel mirino del. Queste le sue parole: SU VIDAL ALL’INTER “E’ una bella suggestione. Se Vidal èlo che ho ancora negli occhi, rafforzerebbe non poco la mediana nerazzurra. Mi chiedo però se 40 milioni complessivi per un 32enne non siano un azzardo…”. SU AMRABAT EALè un buon stopper ma ilhainsettore. Su Amrabat posso solo applaudire all’operazione che l’ha portato a Verona, ma è un altro Allan. Forse Gattuso avrebbe più bisogno di un Jorginho, di un Torreira”. SU IBRAHIMOVIC “Le pagine ...

RadioSportiva : ??? #Cecchi: '#Rrahmani è un buon stopper ma il @sscnapoli ha giocatori migliori in quel settore. Su #Amrabat posso… -