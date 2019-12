CDS – “Festa Gattuso | il sì di Lobotka cambia il Napoli” e “Ciao Juve | Haaland va al

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La prima pagina del Corriere dello Sport non riguarda solo il calciomercato. “Friedkin libera la Roma” è il titolone principale. Con 800 milioni di Euro il magnate texano è pronto a rilevare la maggioranza. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio. C’è spazio anche sull’attualità azzurra: “Festa: il sì diil Napoli”. Il centrocampista slovacco ha dato il via libera al Celta Vigo per la propria cessione. Un’operazione da 25 milioni. In taglio alto spazio il giornale parla del clamoroso acquisto di Erling Brautda parte del Borussia Dortmund: “Ciaova al Borussia“. Anche il Napoli si era interessato all’attaccante norvegese, che aveva fatto vedere i sorci verdi a Carlo Ancelotti in Champions League. L’ex Salisburgo si candida ad essere uno dei principali colpi di mercato di questa ...

SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS: 'Festa Gattuso: il si' di Lobotka cambia il Napoli' - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Festa Gattuso: il si di Lobotka cambia il Napoli' - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: PRIMA PAGINA - CdS: 'Il Napoli all'ultimo respiro, festa Gattuso' -