CDS – “Ancelotti che sa solo vincere” A Napoli sorgono i dubbi sull’addio di Carletto…

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Juve-Inter: colpi da Scudetto” è il titolo principale della prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il testa a testa in classifica potrebbe implicare una sessione di mercato invernale davvero scoppiettante per le due contendenti al titolo nazionale. Leandro Paredes e Arturo Vidal sono i primi obiettivi rispettivamente per bianconeri e nerazzurri. Nel secondo caso, Antonio Conte riabbraccerebbe un suo ex giocatore. Uno che ai tempi della “Vecchia Signora” lo aiutò non poco a raggiungere i successi che lo hanno reso grande come tecnico. Oltre che per la Fiorentina e l’arrivo di Giuseppe Iachini, c’è spazio anche per la seconda vittoria dell’Everton di Ancelotti, che dopo il Burnley ha battuto anche il Newcastle, sempre grazie a Calvert-Lewin: “Ancelotti che savincere”. I tifosi delsi stanno ...

