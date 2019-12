Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019)in onda con Vieni da me anche durante le feste natalizie Nonostante il periodo natalizio,sta andando in onda su Rai Uno con Vieni da me. Si tratta di alcune puntate registrate ma inedite per tenere compagnia al suo pubblico. Infatti visto l’asdel dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi e Detto Fatto di Bianca Guaccero, il programma della napoletana ha avuto un incremento d’ascolto. Di recente, inoltre, la 39enne ha condiviso sui social unache la ritraemake up rendendola. La carriera artistica della conduttrice napoletana Da qualche annoè una delle conduttrici emergenti della tv di Stato. Infatti dopo la sua esperienza a Miss Italia e come modella, la bella napoletana ha iniziato a muovere i primi passi in televisione. Inizialmente ha condotto su Rai Due Detto Fatto, il programma di ...

KontroKulturaa : Caterina Balivo irriconoscibile, senza trucco non sembra lei: la foto lascia stupiti i fan - - lovlyart : RT @mihetsodjz: Il famoso show americano 'Ellen' e lo show condotto da Caterina Balivo 'Vieni da me'. A THREAD: - mihetsodjz : Il famoso show americano 'Ellen' e lo show condotto da Caterina Balivo 'Vieni da me'. A THREAD: -