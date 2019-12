Carnevale Villa Literno | 100mila euro di finanziamento dalla Regione 

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Ildi2020 incassa un grande risultato ancora prima far sfilare carri e regalare giorni di festa in città, grazie ad undi centomilada parte della Regione Campania. “È con orgoglio e grandissima soddisfazione che condividiamo con voi la notizia dell’approvazione del progetto dell’Associazionedida parte della Regione Campania- afferma il presidente dell’associazione promotrice Orlando Zaccariello –che con delibera di giunta n. 650 del 17/12/2019 finanzia la 35ª edizione con un contributo economico di 100.000. Prima di tutto voglio gioire con l’intera comunità- continua il presidente– perché da questo momento abbiamo la certezza che la passione, l’impegno e il sentimento che per generazioni i liternesi hanno ...

