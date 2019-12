Carnevale di Villa Literno | centomila euro di finanziamento dalla Regione Campania

Leggi la notizia su 2anews

(Di domenica 29 dicembre 2019)di2020. Orlando Zaccariello, presidente associazione promotrice: “Risultato epocale per illiternese!” Ildi2020 incassa un grande risultato ancora prima far sfilare carri e regalare giorni di festa in città, grazie ad undida parte della. “È con orgoglio e grandissima soddisfazione che condividiamo con voi … L'articolodidiproviene da 2A News. Scritto da Redazione

ExPartibus : Carnevale Villa Literno, centomila euro finanziamento da Campania - - pietro_riccio : Carnevale Villa Literno, centomila euro finanziamento da Campania - - larampait : #CarnevaleVillaLiterno, centomila euro di finanziamento dalla #RegioneCampania -