Capodanno | “Quota 100” | il nuovo botto illegale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sotto le feste dile forze dell’Ordine di tutta Italia hanno già sequestrato tanti botti illegali, tra cui “Quota 100” ildel 2019, con un potenziale esplosivo di circa 800 grammi, la new entry è “Quota 100” Sottole forze dell’Ordine di tutta Italia sono costrette agli strordinari per via dei botti illegali. Anche quest’anno sono già stati sequestrati chili di esplosivi illegali, che ogni anno si arricchiscono di nuovi nomi. Se a Napoli è divenatto famoso in poche settimane “Ringhio”,che prende il nome dalallenatore del Napoli Gennaro Gattuso, ecco spunatre una new entry: “Quota 100“.Il nome è stato attribuito per rimanere in piena attualità politica, facendo riferimento alla misura della pensione anticipata varata dal Governo. Questoperò risulta ...

