Capodanno | Coldiretti | “74 milioni di bottiglie di spumante italiano”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda delloitaliano con circa 74di tappi distappati solo in Italia, in aumento dell’8% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima lanel sottolineare che nove italiani su 10 (91%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno secondo l’indagine fatta dall’Istituto Ixe’. L’aumento della domanda – sottolinea la– ha spinto la produzione che dovrebbe attestarsi sopra le 700dicon in testa il Prosecco seguito da Asti e Franciacorta. La stragrande maggioranza delloitaliano si beve comunque all’estero con un balzo del 9% delleesportate che a fine anno – secondo la– raggiungeranno per la prima volta il record storico annuale delle vendite per una quantità superiore a 560di, sulla base ...

Ag_RiverFlash : CAPODANNO: COLDIRETTI, IN 260MILA A TAVOLA IN AGRITURISMO - ColdirettiP : RT @coldiretti: Capodanno, Coldiretti: sono oltre 260mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi italiani spinti dalla tendenz… - AgenziaASI : Capodanno: Coldiretti, in 260mila a tavola in agriturismo -