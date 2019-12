Capello | «Ibra al Milan? Nello spogliatoio mancava un leader come lui»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) «Qualcuno pensa che per sei mesi non sarà in grado di dare il proprio contributo di giocatore vincente. Sto parlando di sei mesi … l’età non va in campo. Una cosa è sicura: non l’ha fatto per soldi. Ma per orgoglio. Lui è uno che ha grandi qualità e ha voglia di sciorinarle in campo. Per i tifosi, certo, ma soprattutto per la squadra. Per cercare di farla tornare ai livelli del passato dopo anni di buio, di oscurantismo. Il suo talento aiuterà tutti i compagni a crescere.si sentiva la mancanza di unlui. Averehimovic costituisce uno stimolo per tutto l’ambiente e in particolare per gli altri calciatori. Lui va in campo solo per vincere,Cristiano Ronaldo. E la squadra potrà solo beneficiarne». Leggi su Calcionews24.com

