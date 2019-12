Cantanti con Porsche e hotel Tutti i furbi del reddito M5S

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Stefano Damiano Nelle varie indagini di verifica sull'effettiva presenza dei requisiti per l'accesso aldi cittadinanza spunta di tutto Da lavoratori in nero agli imprenditori, passando per persone con precedenti penali e artisti. La lista dei "furbetti"del RdC (di cittadinanza) è estremamente variegata, non solo a livello geografico ma anche nella tipologia di persone che hanno cercato di accedere alla misura di sostegno fortemente voluta dal M5S pur non avendo i requisiti richiesti. La compagine governativa, con il cambio della componente leghista con quella democratica, aveva preannunciato controlli a tappeto per la verifica del possesso dei criteri per ricevere il sostegno economico e, nei fatti, i controlli sono iniziati e ciò che emerge, purtroppo, non è per nulla incoraggiante e costringe ad una riflessione sulla modalità di assegnazione del RdC. ...

rosaebaek : @transheon mi ricordo che una volta ho litigato con mia cugina perché lei insisteva che tiziano ferro fosse uno dei… - elidepizzi : Bel pomeriggio con tanti momenti Augurali con bella musica bravi cantanti giovani ballerini .Tutto di bello a Buscoldo - marcell32459385 : RT @TizianaRivale: @giornalisteTV @Antonel15773761 @marcell32459385 @a_meluzzi @Massimo01867495 @matteosalvinimi @manuscod @gustinicchi @Ci… -