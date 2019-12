Camoranesi | prima esperienza da tecnico in vista Lo attende la Slovenia

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), all’orizzonte lada allenatore per l’ex centrocampista. Loil Tabor Sezana inMauro Germanpotrebbe presto finire in panchina. L’ex centrocampista della Juve e della Nazionale, da diversi anni ormai commentatore televisivo, è atteso da un’estera. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’italo-argentino è atteso dal Tabor Sezana, club che attualmente milita nella Serie A slovena. Il classe ’76 si recherà presto in sede per firmare un contratto fino al 2021. Leggi su Calcionews24.com

