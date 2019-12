Calciomercato Napoli | da Fabian a Mertens | al lavoro per i rinnovi

Leggi la notizia su 2anews

(Di domenica 29 dicembre 2019): in attesa di rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso, il club azzurro lavora per non perdere i suoi pezzi pregiati.| Illavora intanto anche ai, a partire dall’offerta dei nuovi contratti pere Callejon, che devono decidere. Ilprosegue per il rinnovo con Zielinski, mentre … L'articolo: da, alper iproviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - GoalItalia : De Sciglio per Hysaj: Juve e Napoli si scambiano i terzini? ?? - Gazzetta_it : #Napoli, adesso tutto su #Lobotka: un affare da 25 milioni #mercato #calciomercato -