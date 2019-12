Calciomercato Napoli | Carlo Ancelotti vuole anche Dries Mertens all’Everton

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 29 dicembre 2019) In casacontinua a tenere banco il discorso sul futuro di, in scadenza di contratto il prossimo giugno. L’attaccante belga, che in stagione ha superato i goal in azzurro di Maradona e potrebbe superare Hamsik, potrebbe lasciare la città del Vesuvio quanto prima. Dopo la suggestione Cina e il rifiuto al Borussia Dortmund, ora si parla dell’Everton di, che vorrebbe sfruttare la clausola rescissoria ben nota al mister che ha frequentato. Il club azzurro ha già proposto al giocatore un prolungamento di contratto fino al 2022 a 3 milioni di Euro più bonus a stagione, ritenuti insufficienti dal diretto interessato. L’Everton può esercitare entro il prossimo 10 gennaio la clausola presente nel suo contratto: con 10 milioni di Europotrebbe lasciare. Stando al Corriere del Mezzogiorno, comunque, il belga ...

