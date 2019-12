Calciomercato | la Juve risponde all’Inter | colpacci di Bologna | Genoa | Fiorentina | Samp e

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Entra sempre di più nel vivo il, il campionato è fermo per le vacanze natalizie ma le dirigenze si muovono con insistenza in fase di trattative per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Il campionato entra sempre più nel vivo, bellissima lotta per lo scudetto trantus ed Inter, per gli altri due posti Champions è bagarre con le due romane che al momento sembrano avere qualcosa in più delle altre ma occhio all’Atalanta che sta disputando un’altra stagione incredibile. In netto calo invece il Napoli che con l’arrivo di Gennaro Gattuso sta trovando benefici, grande difficoltà in casa Milan che però ha piazzato il colpo Ibrahimovic e non solo. In grande difficoltà ilche nelle ultime ore ha cambiato allenatore, così come la, le due squadre si candidano ad essere protagoniste nelle seconda parte di stagione. Nel ...

SkySport : ?? I dettagli #SkyCalciomercato - GoalItalia : De Sciglio per Hysaj: Juve e Napoli si scambiano i terzini? ?? - tuttosport : #Juve, investimento #Haaland: costo alto, ma resa certa ?? -