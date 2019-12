Calciomercato Inter | Giroud supera Llorente | scambio Politano-Ghoulam?

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Matteoè sempre più vicino all’addio all’: possibilecon. Girodu primo nome per l’attacco Lonon è decollato e ha costretto i dirigenti dell’ha cambiare pedina diper cedere l’attaccante italiano. Secondo Tuttosport l’uomo giusto per lopotrebbe essere Faouzi. Conte sarebbe tentato dall’idea di averlo a disposizione per contare su un’opzione in più per l’out mancino, dove Asamoah è vittima di ripetuti infortuni. La Gazzetta dello Sport riporta invece delle speranze che l’continua ad avere per Marcos Alonso. Marina Granovskaia non farà sconti ma i nerazzurri ci proveranno per il terzino con un’offerta da 20 milioni. In vista dell’estate, invece, Marotta e Ausilio tengono viva la pista che porta a Thomas Meunier: ci sarebbero ...

DiMarzio : L’@Inter tiene viva la pista #Giroud con il @ChelseaFC, può anticipare l’arrivo di #Darmian dal @1913parmacalcio e… - SkySport : ?? I dettagli #SkyCalciomercato - DiMarzio : Dal centrocampo all'attacco: le manovre dell'#Inter sul mercato?? -