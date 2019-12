Calcio | Cristiano Ronaldo vince il Globe Soccer Award 2019 Battuti Messi | van Dijk e

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)si prende la rivincita dopo la mancata conquista del Pallone d’Oro: il lusitano della Juventus ha appena ricevuto a Dubai il, mettendo in fila gli altri tre finalisti, del calibro di Lionel, Virgil vane Mohamed Salah. Premio alla carriera invece per un altro juventino, il bosniaco Miralem Pjanic. Secondo il virgolettato riportato dall’ANSA, durante la cerimonia di premiazione, nel ritirare il riconoscimento il calciatore bianconero ha dichiarato: “E’ un grande onore, spero di essere qui anche l’anno prossimo ringrazio chi mi ha votato e auguro buon anno nuovo a tutti“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

