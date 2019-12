Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Libertà, onestà, servizio, coerenza, cambiamento”. Queste le parole d’ordine per la compagna elettorale del candidato governatore della Regioneper il centrosinistra Pippo. “Qui – spiega in un’intervista a ‘La Repubblica’ per vedersi riconoscere qualsiasi diritto bisogna andare a bussare alla porta di boss, onorevoli o ras di turno, che così hanno facoltà di disporre delle persone. Io vorrei liberare i calabresi dalla sudditanza e questo è possibile amministrando con onestà, vivendo la politica come servizio alla comunità. Se saremo coerenti con i principi che abbiamo sempre, il cambiamento è possibile”.L'articolo, ‘possiamosue legalità’ CalcioWeb.

repubblica : Oggi su Rep: ???? Regionali in Calabria, Callipo: “Possiamo farcela puntando tutto su diritti e legalità” [di ALESSIA… - Agenzia_Ansa : #Regionali, presentate liste in #Calabria, è corsa a quattro Sono Jole Santelli, Pippo Callipo, Francesco Aiello, C… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Regionali, presentate liste in #Calabria, è corsa a quattro Sono Jole Santelli, Pippo Callipo, Franc… -