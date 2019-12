Cagliari | il punto sul mercato tra possibili entrate e uscite

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), Maran fa scaldare i motori ai suoi per ripartire e intanto guarda al. Ilsulledei sardi Ilscalda i motori per ripartire in Serie A dopo le ultime battute d’arresto. Maran aspetta di recuperare la condizione migliori di determinati calciatori e intanto parla con la società riguardo il. Secondo Tuttosport, la batterie degli attaccanti non dovrebbe essere intaccata. Al contrario è in dubbio il futuro di Olsen, che col rientro di Cragno potrebbe tornare alla Roma. Nandez ha gli occhi di diversi club addosso ma Giulini, così come con Nainggolan, proverà a tenerli entrambi. Leggi su Calcionews24.com

AFriendzoni : A de Sciglio sparerei ma che senso ha venderlo adesso? A quel punto davvero preghi che Sandro regga tutte le partit… - Sardegnalavoro : Alice Pizza cerca Banconiere/i per il punto vendita presso C.c. Le Vele - Quartucciu / CA #offertedilavoro Info e c… - FabrizioSapia : @Max_883 Jony ha fatto UN cross a Cagliari. Era andato MALE fino al '97. Se poi si ha fiducia in Jony, questi disco… -