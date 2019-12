Burioni blasta Tajani per un commento sulla sentenza Cannabis

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019)per unUnastorica delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione ha stabilito che non costituirà più reato coltivare, in minima quantità e solo per uso personale, lain casa. Laè stata emanata lo scorso 19 dicembre. Fino al 19 dicembre scorso la coltivazione dicostituiva sempre reato, a prescindere dal numero di piantine e dal principio attivo ritrovato dalle autorità, anche se la coltivazione era per uso personale. La Corte costituzionale, intervenuta più volte sull’argomento, aveva assunto infatti una posizione rigorosa, e la giurisprudenza si era adeguata.si è espresso anche l’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio(Forza Italia) che ha così commentato: “Lancia un messaggio negativo ai giovani, come se fosse fosse lecito e giusto farsi sempre ...

turbobuonista : @viltrio @arde75 Io no. Burioni ha sdoganato una nuova comunicazione scientifica in cui i divulgatori sono superflu… - AndreaGitarydd : @RobertoBurioni Prof. Burioni alias Roby Blasta-inetti -