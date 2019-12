Bufera social su Kylie Jenner che ha regalato alla figlia un anello di diamanti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sandra Rondini La magnate del make up è stata pesantemente insultata suiper avera NataleStormi, di nemmeno 2 anni, undiper le Feste ha postato tante immagini che la ritraggono con la figlioletta Stormi, di un anno e mezzo, a cui ha pensato bene di regalare a Natale undi, scatenando la reazione della rete che giudica "deplorevole" e "assurdo" un gesto del genere, che "non denota alcun tipo di affetto, ma solo materialismo all’ennesima potenza e desiderio di fare notizia a tutti i costi, anche usando la propria bambina". Stormi, piccola com’è, la sua personale letterina a Babbo Natale neanche l’ha potuta scrivere, ma in molti dubitano che avrebbe scritto di volere come dono un bell’di. Un regalo più adatto a sua madre, che va pazza per lusso e gioielli, ma non certo a una ...

tuzzi_maurizio : RT @HuffPostItalia: Deputata M5s posta una foto dalle Maldive: 'Seguo gli eventi da qui'. Bufera sui social -