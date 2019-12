Brutto Incidente per Luciana Littizzetto! Ecco Cosa è Successo!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 29 dicembre 2019)Littizzetto da anni spalla comica di Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa e rimasta vittima di un. A darne notizia è stata la stessa attrice sui social, che ha anche spiegatoè successo.tutti i dettagli.Littizzetto sui social ha annunciato di essere rimasta vittima di unin strada. L’attrice torinese, infatti, ha postato una foto sul suo Instagram in cui appare con il polso e la gamba ingessate e a commento della foto ha anche scritto: “E buona fine e buon principio” seguito dagli hashtag #nocomment #volata #perlastrada. L’ attrice non ha fornito ulteriori informazioni susia successo ma, in seguito all’avvenuto in strada, ha riportato la rottura della rotula e del polso. Fortunatamente nulla di grave quindi ma di certo questa brutta disavventura ha compromesso i suoi ...

