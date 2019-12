Briatico, il vandalismo sulla Madonna del Mare finirà in Parlamento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Briatico, l’atto vandalico sulla statua della Madonna del Mare che ha scosso non solo il piccolo comune calabrese avrà nuovi sviluppi. Pronta un’interrogazione al Viminale. Briatico, il caso del vandalismo sulla statua che raffigura la Madonnina del Mare insieme a suo figlio arriverà in Parlamento. Questo è quanto promette Edmondo Cirielli, deputato campano di Fratelli … L'articolo Briatico, il vandalismo sulla Madonna del Mare finirà in Parlamento proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Briatico vandalismo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Briatico vandalismo