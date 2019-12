Brasile-Italia Usa ’94 | vi ricordate come andò a finire? La finale rivivrà a Fortaleza

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019)del 1994 fa riaffiorare brutti ricordi nella mente di noini. I protagonisti delladi Pasadena sono pronti a ritrovarsi dopo 25 anni. La Cbf, la Federcalcio brasiliana, ha annunciato che il 9 gennaio a, alle 21.30 locali (l’1.30 in) si giocherà il secondo atto delladi Usa ’94, quando la Selecao conquistò il suo quarto titolo mondiale battendo ai rigori gli azzurri di Arrigo Sacchi. Proprio quest’ultimo tornerà in panchina per l’occasione, guidando molti di quei giocatori che parteciparono alla spedizione statunitense: Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti i nomi citati dalla Cbf, a cui si aggiungeranno anche Braglia, Vierchowod, Schillaci, Eranio, Rossi e Panucci. Tra i verdeoro, direttiallora da Carlos Alberto Parreira, saranno ...

