Bologna | tentativo per Mandzukic prima del trasferimento in Qatar

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilha provato il colpo Mario: alla fine il croato è approdato in: troppa distanza economica Marioha iniziato, pochi giorni fa, la sua nuova avventura inall’Al-Duhail ma come riporta il Corriere dello Sport, c’è stata la possibilità che il croato continuasse a giocare in Serie A con un’altra maglia. Secondo il quotidiano romano ilha fatto unper convincere il croato a trasferirsi in Emilia, ma la troppa differenza economica con la propostaiota ha fatto gentilmente declinare l’offerta da. Leggi su Calcionews24.com

