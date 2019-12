Black Widow | in arrivo un nuovo trailer del film con Scarlett Johansson!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 dicembre 2019)riporterà sul grande schermo il personaggio interpretato daJohansson e a gennaio ci sarà unavrà presto un: il 13 gennaio su ABC verrà infatti trasmesso un video promozionale inedito in occasione del campionato di football del college. I fan del personaggio interpretato dall'attriceJohansson dovranno quindi sintonizzarsi sull'emittente americana dalle 20 per scoprire le nuove immagini delracconterà una pagina inedita del racconto di Natasha ambientata dopo gli eventi mostrati in Captain America: Civil War. Ecco il breve teaser condiviso online:, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpretiJohansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray ...

