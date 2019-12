Bird Box | Trent Reznor critica il film Netflix | Non si sente nemmeno la colonna

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 dicembre 2019)Box può contare sullasonora di Atticus Ross eche ora ha duramenteto ilBox può contare su unasonora diche ora, in una nuova intervista, hato duramente il progetto, che lo ha visto collaborare ancora una volta con Atticus Ross, prodotto per. Il frontman dei Nine Inch Nails ha infatti dichiarato a Revolver: "Quando ci siamo immersi nel progetto sembrava che le persone lo stessero trascurando. E si è bloccati con un montatore con davvero un cattivo gusto".ha poi proseguito parlando diBox: "E la ciliegina sulla torta di m-a è che eravamo in tour quando hanno fatto il mix. E lo ...

