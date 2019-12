Bimbo di 5 anni si infila in lavatrice e avvia il lavaggio | è gravissimo

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un bambino di 5di Indianapolis ha approfittato di un momento di distrazione della madre per chiudersi inre il. Il piccolo è stato estratto dalla donna pochi minuti dopo: era pieno di lividi e graffi e in condizioni disperate. La mamma ora è indagata per abbandono di minore.

