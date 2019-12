Bibbiano | il gip affossa gli indagati | Un tasso potenziale di criminalità

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Costanza Tosi Secondo il gip, i fatti disono frutto di un “programma criminoso unitario finalizzato a sostenere l’esistenza di abusi in realtà mai avvenuti” Due dei principalidell’inchiesta Angeli e Demoni, condotta dalla procura di Reggio Emilia sui casi dei presunti affidi illeciti, sono tornati in libertà, ma le valutazioni del gip sui loro profili fanno emergere circostanze sempre più preoccupanti. Federica Anghinolfi, responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza da mesi al centro delle indagini sui fatti dicon l’accusa di aver stilato false relazioni per togliere i bimbi alle proprie famiglie sulla base di fatti mai accaduti, adesso non è più agli arresti domiciliari. Così anche Francesco Monopoli, collega di Anghinolfi finito nel registro degli. Le motivazioni del ritiro delle misure cautelari nei confronti dei due assistenti ...

