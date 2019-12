Batistuta ammette: «Lo scudetto con la Roma? Tanto sacrificio per arrivarci» (Di domenica 29 dicembre 2019) Batistuta sullo scudetto vinto con la Roma nel 2001: «Credo di essermelo meritato, ho fatto tanti sacrifici per arrivarci» Gabriel Omar Batistuta, ex centravanti di Fiorentina e Roma, è tornato sullo scudetto conquistato nella Capitale nell’ormai lontano 2001. Ecco le sue parole al canale ufficiale della Serie A: «Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Non ci sono riuscito, però ho dato tutto. E quando ho capito di aver dato tutto ho deciso di cambiare e sono passato alla Roma. E ho vinto. Personalmente credo di essermelo meritato, ho fatto tanti sacrifici per arrivarci e mi meritavo di vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

