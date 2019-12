Basket | Serie A 2020 | Brescia carbura piano | ma poi ha la meglio su Cantù e vince 82-93

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) La sedicesima giornata dellaA divede la Germaniespugnare il campo del San Bernardo-Cinelandiacon il punteggio di 82-93. Un primo quarto in equilibrio, dove le due squadre trovano facilmente il canestro dalla lunga distanza, poi peròalza il livello,fatica a marcare punti e il divario diventa netto nel terzo quarto, dove la partita si chiude. Primo quarto che inizia con le due squadre tese, che commettono diversi errori anche banali e non riescono a sciogliersi.colpisce due volte da tre punti, macon Pecchia resta avanti, anche se la situazione falli diventa preoccupante dopo neanche quattro minuti di gioco. Festival di triple nei primi 5 minuti, con un 3 su 5 per entrambe le squadre e un Clark devastante percon un 3 su 4. Diventa più fallosae i padroni di casa allungano sul 21-15. Ancora le triple, di ...

