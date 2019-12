Basket | Serie A 2019-2020 | occhi puntati sul big match Virtus Bologna – Olimpia Milano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nonostante il 15esimo turno disi sia svolto solo tre giorni fa, la massimaitaliana di pallacanestro è pronta a tornare già oggi per il consueto appuntamento della domenica. Apre, alle ore 12.00, il derby lombardo tra Cantù e Brescia. I padroni di casa sono reduci da quattro successi consecutivi, il che indica che stanno vivendo uno straordinario momento di forma. Gli ospiti, però, hanno sulla carta il roster superiore e il neoacquisto Ojars Silins sembra essersi ambientato molto rapidamente. Alle 15.30 sarà la volta deldi cartello tra. Le V-Nere potranno sicuramente vantare una maggior freschezza, dato che hanno giocato l’ultima volta a Natale nel derby, mentre i meneghini sono reduci dalla trasferta a Mosca del 26 dicembre. In caso di sconfitta, ad ogni modo, i bolognesi rischiano di essere raggiunti in cima ...

