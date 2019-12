Basket | Serie A 2019-2020 | il derby d’Italia è della Virtus Bologna | Olimpia Milano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Latra le mura amiche non sbaglia un colpo e chiude in bellezza il, vincendo anche ild’Italia contro l’con il punteggio di 83-70. Una partita comandata daisini fin dall’inizio, con un solo breve passaggio a vuoto nel corso del secondo quarto: per il resto, la squadra di Sasha Djordjevic offre un’altra prova di grande spessore, che la proietta sempre più in vetta alla classifica con 26 punti. Tra le V nere, altra prestazione da incorniciare per i playmaker Milos Teodosic (15 punti e 6 assist) e Stefan Markovic (8 punti e 12 assist), mentre il top scorer è Vince Hunter con 19 punti. Ai milanesi non bastano i 19 punti di Sergio Rodriguez e i 16 di Vladimir Micov. La prima firma del match è subito d’autore: assist di Markovic, tripla di Teodosic. Si gioca con troppa frenesia nei primi minuti di gioco, con errori ...

ClaraBfc : RT @Eurosport_IT: @Virtusbo @LegaBasketA Dopo 6 anni, la Virtus torna a trionfare in campionato contro Milano! ?? #EurosportBASKET | https:… -