Basket | Serie A 2019-2020 | 15^giornata Brindisi alle Final Eight | Venezia quasi Trieste

(Di domenica 29 dicembre 2019) Quindicesima giornata dellaA di. Un turno di campionato che ovviamente ha avuto il suo culmine nello scontro al vertice tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Oltre al derby d’Italia, però, ci sono state tante altre partite importanti, come quella che ha visto la Reyerfare un passo decisivo verso la qualificazionedi Coppa Italia. La squadra di De Raffaele ha superato 98-92 una coriacea Pesaro, che resta ancora in fondo alla classifica con zero punti. Grandissima prestazione di Mitchell Watt, che ha sfiorato la doppia doppia con 27 punti e 9 rimbalzi all’attivo, ma ottime le prove anche di Andrea De Nicolao ed Austin Daye (16 punti per entrambi), mentre a Pesaro non sono bastati i 26 punti di Troy Williams e i 24 di Vasa Pusica. Importantissimo successo in trasferta della Dolomiti Energia Trento, che espugna il campo della ...

