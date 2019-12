Basket italiano in lutto Tobia è morto a 23 anni | stroncato da un male incurabile

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Giocava col Santa LuciaRoma, nazionale under 23 a Toronto nel 2017,di Monte si è spento a 23. Da tempo combatteva con un sarcoma che in età giovanissima gli aveva portato via una gamba. Atleta diin carrozzina, èla scorsa notte ad appena 23. Il giovane cestista, nato a Napoli ma cresciuto nel Frusinate, militava nelSanta Lucia ed è statoda un.A dare la notizia della morte diDi Monte è stata la Federazione Italianain Carrozzina (Fipac), oltre ovviamente al Santa Lucia, la formazione capitolina in cui giocava il ragazzo.Di Monte, cresciuto ad Alatri, da bambino aveva giocato a calcio nelle giovanili del Frosinone, per poi iniziare ilin carrozzina.Pochi mesi dopo il suo esordio,Di Monte si era guadagnato la chiamata con la nazionale italiana Under 23, con cui si era messo in ...

