Basket femminile | Serie A1 2020 | 12^ giornata Vittorie di Sesto San Giovanni e Vigarano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sta per concludersi la dodicesimadellaA1 di. Un turno di campionato in versione spezzatino con due anticipi addirittura il 17 e 19 Dicembre, un altro ieri e poi quattro partite oggi con il posticipo tra Schio e Bologna di questa sera. Nelle sfide odierne colpi a sorpresa diSan, che hanno sconfitto rispettivamente Venezia e Lucca; mentre Palermo si prende due punti importanti in casa contro Empoli. Grandissima prestazione del Geas che supera 77-74 la Reyer in una sfida molto combattuta e che si è risolta solamente nel finale. Decisivi quattro punti negli ultimi 30 secondi di Ilaria Panziera, che prima ha firmato il canestro del sorpasso e poi ha suggellato la vittoria delle lombarde dalla lunetta. Grandissima prestazione da parte di Costanza Verona, miglior marcatrice dell’incontro con 19 punti, mentre a Venezia non sono ...

TgrRaiTrentino : L'Aquila Basket si conferma in buona salute ed espugna Varese. Delta Informatica vittoriosa a Macerata e prima in r… - BasketWorldLif1 : Serie C femminile: il Basket Rosa Bolzano chiude il 2019 superando Spresiano -