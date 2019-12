Basket femminile | Serie A1 2020 | 12^ giornata Il Famila Schio sbanca Bologna nel

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilvince il posticipo della 12^dellaA1 die si porta in testa alla classifica in solitaria con due punti ed una partita in più della Passalacqua Ragusa. Le venete si sono imposte sul campo della Virtusper 70-57 dopo una partita che ha vissuto di parziali da una parte e dall’altra, con quello poi decisivo dinell’ultimo quarto. Miglior marcatrice diè Sandrine Gruda, che chiude con 16 punti. Ottime le prestazioni anche di Eva Lisec (14 punti) e Jillian Harmon, che ha messo a referto 14 punti e 8 rimbalzi. Non sono bastati, invece ai 28 punti di una super Angela Salvadores Alvares, autrice di 28 punti. Come detto è stata una partita di parziali. Ilè partito fortissimo nel primo quarto, chiudendo avanti alla prima sirena di tredici punti (24-11). La reazione dinon si è fatta ...

