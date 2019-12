Barbara D’Urso lancia il suo Sanremo | clamorosa indiscrezione Mediaset

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019) Mentre prende il largo2020, presentando nuovi ospiti e co-conduttori di primo piano (non ultima, la presenza in studio di Rula Jebreal), una storica esclusa della kermesse sembra ormai sul punto dire la propria contro-offensiva: ed ecco cheD’Urso in persona potrebbe presto cimentarsi con unaversionedel Festival. A dare la notizia, in chiave di, ci ha pensato Vero. Secondo il settimanale, l’ipotesi sarebbe ben più che una possibilità; addirittura, ildella D’Urso avrebbe persino una data di messa in onda. Un nuovo Festival musicale, in linea con, esclusiva: l’incredibile piano della rete perD’Urso, pronta ad andare in scena in primavera Secondo quanto intercettato dalla rivista, l’intenzione della rete milanese sarebbe quella di affidare a...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - Moixus1970 : RT @Moonlightshad1: Barbara D'Urso vince il sondaggio del @Corriere della Sera che premia il personaggio televisivo più significativo dell'… -