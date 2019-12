Barbados, muore italiano di 43 anni in vacanza con la famiglia. Colletta tra amici e parenti per pagare il rientro della salma (Di domenica 29 dicembre 2019) Era arrivato alle Barbados lo scorso 18 dicembre per trascorrere le vacanze di Natale con la moglie e i due figli di 16 e 19 anni. Colpito da un malore, Cristian Di Marco, artigiano mantovano di 43 anni, sabato è deceduto all’ospedale Queen Elizabeth di Bridgtown. Restano ancora tutte da chiarire le cause del decesso. Secondo i famigliari il 43enne era partito dall’Italia già con male alla testa, alla schiena e ad un orecchio, ma una volta arrivato sull’isola caraibica le sue condizioni sono peggiorate. Così tra il 22 e il 23 dicembre scorso si era rivolto al locale pronto soccorso dove, secondo i familiari, appena ricevuta una dose di cortisone, è entrato in coma per poi morire due giorni dopo senza che “i medici abbiano effettuato una tac – accusano i familiari – e basandosi solamente in base ad una visita neurologica e agli esami del sangue hanno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

