Bancarella per giocattoli ma in vendita ci sono botti illegali | denunciato 49enne

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di ieri, 28 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, a seguito di attività info-investigativa mirata per la prevenzione e repressione della commercializzazione die materiali esplodenti, apprendevano che presso unain centro città, autorizzata per ladinel periodo delle festività natalizie, il gestore M.V., cavese di anni 49, deteneva illegalmente materiale esplodente. Dopo aver effettuato specifiche attività di riscontro, gli agenti eseguivano una perquisizione, ex art. 41 TULPS, nel corso della quale venivano rinvenuti: a) in una busta in plastica nascosta nel secchio dell’immondizia: – nr. 5 cd. “TRACCHI” manufatti con 5 piegature ed un tronetto finale della grandezza di cm. 4 di altezza e cm. 2 di ...

