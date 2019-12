Bambino di tre anni salva il suo papà guidando nel traffico il suo camino giocattolo

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 29 dicembre 2019) Una storia incredibile che ha fatto il giro di tutta l’Inghilterra . Undi soli treStefan Snowden era a casa da solo con il suoa Twenty, Lincolnshire. Ilche soffre di una patologia per la quale sviene all’improvviso, si è sentito male e il, senza pensarci su un attimo, si è messo alla guida del suo camioned è andato a cercare aiutonel. Due signore che hanno visto il, hanno chiamato la polizia che ha raggiunto il piccolo, si è fatta spiegare cosa stava accadendo e ha chiamato i soccorsi per ilche si èto. Carla Neve, la mamma di Stefan, era fuori per lavoro. Se ilnon avesse osato così tanto forse il suonon si sarebbeto. Ilha mostrato un coraggio fuori dal comune ed è stato premiato con la vita del suo. In Inghilterra tutti parlano di questoe ...

