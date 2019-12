Ballerino professionista di Amici torna single

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le coppie che scoppiano nel periodo natalizio sono sempre un colpo al cuore ma, la fine della storia tra il bello e biondodi, Umberto Gaudino, e, la partner nella vita e nel lavoro, Louise Heise, proprio non ce la aspettavamo. Risale solo a poche ore fa l’annuncio dei due su Instagram; attraverso i loro profili, infatti, i giovani hanno comunicato al mondo la fine e, il relativo addio, di una relazione durata ben tredici lunghi anni. Il post, pubblicato in inglese da entrambi, riporta le seguenti frasi: Cari, abbiamo qualcosa di importante da condividere con voi e, speriamo che, attraverso questo messaggio, possiamo essere un’ispirazione e un modello da seguire per le coppie che, come noi, si sono incontrate molto presto nelle loro vite! I due, sinceramente ancora molto legati l’uno all’altra, ammettono di essere ...

