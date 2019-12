Bake Off Italia - All Stars Battle | dal 3 gennaio 2020 su Real Time | gli ospiti

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 29 dicembre 2019)Off- Allè pronto a debuttare venerdì 3su(DTT, 31) con la prima delle sue tre puntate, tutte condotte da Flavio Montrucchio, nuovo volto sotto al tendone del baking show che vanta più spin-off della storia della tvna.Dopo la tradizionale edizione autunnale diOff- arrivata al settimo anno e vinta da Martina Russo - e la breve versione Junior perfetta per le strenne, la stagione tv diOffcon questo nuovo format che vede in gara ex concorrenti divisi in tre diverse squadre, per un torneo a tre parti che cerca di sfruttare la scia lunga del baking show evidentemente più amato e seguito della tv. A dividersi la 'proprietà' del tendone - ora trasferito nei giardini di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore - sono ormai in tre: alla padrona di casa 'senior' Benedetta Parodi si è ormai aggiunta la padrona di casa ...

softgarou : Oddio deve iniziare un'edizione speciale di bake off con concorrenti da tutte le edizioni e ci sono antonino francesca e giustina ???????? - robertmorandin : RT @messveneto: #JuniorBakeOffItalia: la regina dei minipasticcieri è Giorgia da Campoformido -