Azzolina | ministra sì | preside no

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Laureata ci mancherebbe, anzi con due lauree. Professoressa anche, tutto certificato. Sottosegretario, assolutamente alla luce del sole. Ministro, ufficialmente tra poche ore, quando giurerà sulla Costituzione. Di tutte le benemerenze usate per descrivere Lucia, nominata al dicastero della Scuola, solo una non le appartiene, ma che però è entrata nei titoli dei quotidiani nazionali (non smentiti):.Nella giornata di ieri gli spin doctor pentastellati si sono affrettati a correggere biografie troppo rapidamente assemblate dalla stampa. Non è solo idonea al concorso per, è vincitrice del suddetto concorso (e in effetti il Miur dichiara vincitori di concorso, “i candidati utilmente collocati entro il 2900esimo posto), ci hanno fatto delicatamente sapere. Tralasciando le notazioni di alcuni sui voti conseguiti nelle prove di ...

lucatelese : La ministra con due lauree partita dal sud e trapiantata a Biella. - lucatelese : Per chi è curioso di conoscere la storia della nuova ministra ecco il mio articolo per - Agenzia_Ansa : Lucia #Azzolina ministra della #scuola, Gaetano Manfredi all'Università e Ricerca #ANSA -