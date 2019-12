Azioni Saudi Aramco: valore e quotazione dall’IPO. Le prospettive (Di domenica 29 dicembre 2019) Azioni Saudi Aramco: valore e quotazione dall’IPO Ciò che più ha fatto parlare negli ambienti dei mercati finanziari di tutto il mondo in questo mese di Dicembre è stata sicuramente l’IPO di Saudi Aramco avvenuta il giorno 11. Il colosso del petrolio da oltre 350 miliardi di dollari di fatturato e sotto il controllo del governo Saudita, chiude le prime due settimane di scambi mantenendo il prezzo di circa 35 dollari per azione confermando molte delle stime iniziali nonostante siano state scambiate in rosso per tre sessioni consecutive. Clicca qui, per tutte le ultime notizie di economia del Termometro Politico Saudi Aramco: la società più redditizia al mondo Saudi Aramco è la società più redditizia del mondo, con un utile netto di quasi 47 miliardi di dollari nella prima metà del 2019, superiore a quello dei big della tecnologia come Apple, Google e Amazon. I ... Leggi la notizia su termometropolitico

